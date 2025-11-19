پخش زنده
کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس هنوز فهرست نقل و انتقالاتی تهیه نکرده و باشگاه پرسپولیس اخبار نقل و انتقالاتی اخیر را رد میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: در شرایطی که چند هفتهای تا نیم فصل باقی مانده، در روزهای اخیر شاهد مطرح شدن اسامی بازیکنان داخلی و خارجی برای انتقال به پرسپولیس بودهایم.
این درحالی است که اوسمار ویرا هنوز لیستی به باشگاه ارایه نداده و به نظر میرسد با توجه به بازیهای حساس باقی مانده در لیگ و جام حذفی، این خبرها بیشتر برای برهم زدن آرامش و مجموعه بازیکنان و مجموعه تیم و باشگاه است.
از این رو باشگاه پرسپولیس با رد تمام شایعات نقل و انتقالاتی مطرح شده روزهای اخیر و تاکید بر این که هنوز فعالیت خود را برای پنجره زمستانی آغاز نکرده، اعلام میدارد؛ هرگونه فعالیت نقل و انتقالاتی از طریق رسانه رسمی باشگاه اعلام خواهد شد.