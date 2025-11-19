تشدید نظارت بر آلایندگی خودروهای تولیدی در قزوین
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از تقویت نظارت بر کیفیت آلایندگی خودروهای تولیدی و در حال تردد خبر داد و گفت این پایشها به صورت مستمر انجام خواهد شد.
، سیداسدالله هاشمی با اشاره به ابلاغیههای ملی افزود: آلودگی هوا در زنجیره صنعت و ترافیک استان قزوین یک چالش راهبردی است که بیتوجهی به آن سلامت شهروندان و دستاوردهای زیستمحیطی را به خطر میاندازد. در همین راستا، کارگروههای استانی مقابله با آلودگی با جدیت بیشتری فعال شدهاند تا تمامی عوامل مؤثر، از جمله انتشار آلایندگی خودروها، به طور مستمر پایش شوند.
هاشمی بر اهمیت کنترل کیفیت در مرحله تولید تأکید کرد و گفت: همگام با سیاستهای سازمان مرکزی، نظارت بر مراکز معاینه فنی خودروها و آلایندگی خودروها تشدید خواهد شد.
او همچنین خواستار ارتقاء نظارت نهادی بر عملکرد این مراکز شد تا اطمینان حاصل شود که صرفاً به یک فرآیند اداری تبدیل نشدهاند، بلکه نقش واقعی خود را در صیانت از کیفیت محیط زیست ایفا میکنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خاطرنشان کرد: مدیریت مؤثر آلودگی هوا اقدامی فراقوهای است و نیازمند همافزایی نهادهای دولتی و ظرفیتهای تخصصی بخش خصوصی است.
او از شرکتهای فعال در حوزه سنجش آلایندگی و بازرسی کیفیت دعوت کرد تا با مشارکت بیشتر در پایشهای دورهای، کیفیت هوای قزوین به عنوان یک اولویت اصلی تضمین شود.