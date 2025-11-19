فرمانده انتظامی بروجرد از شناسایی و دستگیری سارق به عنف منزل و کشف مقادیری انواع طلاجات مسروقه به ارزش ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی بروجرد گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف طلاجات در بروجرد، موضوع دستگیری سارق یا سارقان بصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مهدی مهدوی کیا افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفاء سارق شده و پس از هماهنگی قضایی طی عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به اینکه سارق به جرم خود اعتراف کرده است، گفت: کارشناسان ارزش طلاجات مسروقه را ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ مهدوی کیا در پایان با اشاره به تحویل اموال سرقتی به مالباختگان، تصریح کرد: سارق همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.