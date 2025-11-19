در نشست نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، مسائل و مشکلات تامین آب شرب شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در نشست شارلی انویه نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس شورای اسلامی با مجتبی نجفی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی، وضعیت پروژه‌ها و مسائل مرتبط با تأمین و توزیع آب شرب این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، شارلی انویه با قدردانی از اقدامات انجام‌شده توسط شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در بهبود خدمات‌رسانی، بر هرگونه همکاری و پی گیری تامین اعتبارات مورد نیاز طرح‌های آب و فاضلاب تاکید کرد