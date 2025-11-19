به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فیفا، در پایان دور مقدماتی در ۴ منطقه غیر اروپایی، تیم‌های ملی عراق از آسیا، کنگوی دموکراتیک از آفریقا، نیوکالدونیا از اقیانوسیه، بولیوی از منطقه کانمبول و جامائیکا و سورینام از منطقه کونکاکاف به پلی آف بین قاره‌ای صعود کردند و بر اساس رده خود در رنکینگ فیفا در قرعه کشی قرار خواهند گرفت.

فیفا برای دو سهمیه باقی مانده از پلی آف بین قاره‌ای دو مسیر را در نظر گرفته است که ۳ تیم به هر یک از مسیر‌ها وارد خواهند شد.

سیدبندی پلی آف بین قاره‌ای به این شرح اعلام شد:

سید یک: عراق و کنگوی دموکراتیک

سید دو: جامائیکا، بولیوی، سورینام و نیوکالدونیا