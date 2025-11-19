پخش زنده
قرعه کشی جدول بین قارهای انتخابی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ فردا در مقر فیفا در زوریخ سوئیس برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فیفا، در پایان دور مقدماتی در ۴ منطقه غیر اروپایی، تیمهای ملی عراق از آسیا، کنگوی دموکراتیک از آفریقا، نیوکالدونیا از اقیانوسیه، بولیوی از منطقه کانمبول و جامائیکا و سورینام از منطقه کونکاکاف به پلی آف بین قارهای صعود کردند و بر اساس رده خود در رنکینگ فیفا در قرعه کشی قرار خواهند گرفت.
فیفا برای دو سهمیه باقی مانده از پلی آف بین قارهای دو مسیر را در نظر گرفته است که ۳ تیم به هر یک از مسیرها وارد خواهند شد.
سیدبندی پلی آف بین قارهای به این شرح اعلام شد:
سید یک: عراق و کنگوی دموکراتیک
سید دو: جامائیکا، بولیوی، سورینام و نیوکالدونیا