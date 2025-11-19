پخش زنده
راهیان دانش آموزی با حضور در یادمانهای دفاع مقدس، از جمله شلمچه رشادت رزمندگان را لمس میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کاروانهای دانشآموزی راهیان نور این روزها یکی پس از دیگری وارد یادمانهای دفاع مقدس میشوند تا دانشآموزان با شور و شوق، پا در مسیر نور گذاشته و از نزدیک با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس آشنا شوند.
در یادمان شهدای شلمچه، محلی که یادآور عملیات غرورآفرین کربلای پنج است، روایت ایثار رزمندگانی که در سختترین روزهای جنگ هشتساله، بزرگترین ایستادگیها را رقم زدند، برای نسل امروز هر روز بازگو میشود. دانشآموزان با گوش سپردن به این روایتها، رشادت و فداکاریهای رزمندگان را از نزدیک میبینند و میآموزند که دفاع از کشور چه هزینهای داشته است.
اگرچه بسیاری از دانشآموزان دوران دفاع مقدس را تجربه نکردهاند، اما از طریق بازدید و مشاهده یادمانها، رشادت رزمندگان در دفاع مقدس ۱۲ روزه را درک میکنند. این سفر برای آنها فرصتی است تا نهتنها شنونده روایتهای تاریخی باشند، بلکه با شهدا عهد و پیمانی دوباره ببندند و ارزشهای دفاع مقدس را در ذهن و دل خود ثبت کنند.
بازدید از این یادمانها شامل مراسمهای روایتگری، نمایشگاههای عکس و تجهیزات دوران دفاع مقدس است که تجربهای ملموس و آموزنده برای دانشآموزان فراهم میکند. حضور در این مکانها به دانشآموزان کمک میکند تا با تاریخ کشورشان ارتباط عاطفی برقرار کنند و درسهای اخلاقی و میهندوستانه آن روزها را به زندگی امروز خود پیوند دهند.
ستاد مرکزی راهیان نور کشور اعلام کرده است پیشبینی میشود امسال بیش از ۳۰۰ هزار دانشآموز از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب غرب کشور بازدید کنند، تا خاطره و درسهای ایثار و شهادت برای نسلهای آینده زنده بماند.