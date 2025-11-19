پخش زنده
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی گفت: بیش از ۴۶ درصد سفرها به استانهای گیلان، فارس، مازندران، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران و تهران است. باید شهرهای دیگر شناسایی و به مردم معرفی شوند تا با حجم مسافر کمتری در این استانها مواجه شویم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما انوشیروان محسنیبندپی درشصت و پنجمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که در معاونت گردشگری برگزار شد، گفتت: با توجه به زیباییهای طبیعی و بصری که در شهرها و استانهای کشور وجود دارد باید جذابیت شهرهای مکمل از طریق تبلیغات و رسانهها به مردم معرفی شود تا تمرکز از این شهرها برداشته شود و در پیک سفرها بهخصوص در نوروز مسافران در کل کشور توزیع شوند تا بتوانیم به آنها خدمات بهتری ارائه دهیم.
وی افزود: با توجه به برگزاری رویدادها و معرفی جاذبه در استان زنجان اکنون تمایل به سفر به این استان افزایش یافته است.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: دولت ۱۴ همت به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای احداث واحدهای بومگردی در کشور اختصاص داده است.