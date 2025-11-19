به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت:در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰مبنی بر سرقت یک دستگاه خودرو ساینا سفید رنگ دریکی از محلات شهر اردبیل بررسی موضوع با هدف کشف سرقت در دستور پلیس قرار گرفت.

سرهنگ سعید یوسفی فعال افزود: ماموران کلانتری ۱۵حافظ اردبیل هنگام گشت زنی انتظامی در میدان بسیج خودروی مسروقه را مشاهده وپس از توقيف سارقان را دستگير و با تشکيل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل با اشاره به اینکه ارزش خودرو مسروقه کشف شده از سارقان ۴میلیاردو ۵۰۰میلیون ریال براوردشده است گفت شهروندان هشدارهاوآموزش های پلیس راجدی گرفته وبه منظور جلو گیری از وقوع پدیده نابهنجارسرقت ضمن استفاده از تجهیزات بازدارنده ورعایت نکات ایمنی درصورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعا با پلیس ۱۱۰درمیان بگذارند.