به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، هفتمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در شیراز برگزار شد.

