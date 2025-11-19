سینماها در هفته گذشته توانستند در ۲۱ هزار و ۱۹۷ نوبت حدود ۶۳۵ هزار و ۲۶۹ مخاطب را به سینما بیاورند و به فروشی معادل ۴۷ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۵۸۷ هزار تومان دست پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این هفته نیز فیلم سینمایی «آقای زالو» توانست در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

از امروز چهارشنبه ۲۸ آبان فیلم سینمایی «دختر برقی» به کارگردانی حسین قناعت اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده‌است.

فروش کل فیلم‌ها در هفته گذشته:

فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی از ۷ آبان اکران خود را آغاز کرده است. امین حیایی، هادی کاظمی، مهران مدیری، مونا فرجاد، ژاله صامتی، بهرنگ علوی، یوسف صیادی، محمدرضا علیمردانی، غلامرضا نیکخواه، خسرو احمدی، سامان مهکویه، امین فصیح، باران احمدی، سعید برجعلی، علیرضا آشوری، عین الله دریایی و مهران احمدی بازیگران فیلم سینمایی «آقای زالو» هستند. این فیلم با فروش ۲۲۵ هزار و ۹۷۳ بلیت توانست به فروش ۱۸ میلیارد و ۹۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار تومانی دست پیدا کند.

پویانمایی سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۱۲۷ هزار و ۲۱۱ بلیت فروخت و توانست به فروش ۷ میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۹۸۸ هزار تومانی دست پیدا کند. این انیمیشن سینمایی در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی این هفته شده است.

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی،‌ای لای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلح‌جو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم با فروش ۴۵ هزار و ۹۶۹ بلیت به فروش ۳ میلیارد و ۶۷۵ میلیون و ۶۸۳ هزار تومان دست یافت و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینما‌ها اکران شده است.

فیلم سینمایی «کج‌پیله» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هاتف علیمردانی از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرد. در این فیلم سینمایی الناز شاکردوست، نعیمه نظام‌دوست، نیما شعبان‌نژاد، سروش صحت، فرنوش نیک‌اندیش و رامین ناصرنصیر ایفای نقش کرده‌اند. «کج‌پیله» با فروش ۴۴ هزار و ۵۷۹ بلیت به فروش ۳ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۶۱۶ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه چهارم جدول فروش هفته قرار گرفت.

فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه‌کنندگی محسن شیرازی از ۲۰ آبان اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۴۳ هزار و ۸۱۵ بلیت به فروش ۳ میلیارد و ۳۵۱ میلیون و ۹۲۵ هزار تومانی دست یافت و در رتبه پنجم جدول فروشی هفتگی قرار گرفت. در این فیلم سینا مهراد، پردیس احمدیه، فرهاد آییش، گوهر خیراندیش، سیاوش چراغی‌پور، ناهید مسلمی، محمدرضا داوودنژاد، جواد یحیوی، کمند امیرسلیمانی، محمد فیلی، آزاده اسماعیل‌خانی و علی مهربان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۲۹ هزار و ۶۲۷ بلیت توانست به فروش ۲ میلیارد و ۲۵۶ میلیون و ۱۵۵ هزار تومانی دست یابد و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

«غریزه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیاوش اسعدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده است. امین حیایی، پانته‌آ پناهی‌ها، با حضور ژاله صامتی، فرهاد شریفی، افشین سنگ چاپ، پردیس پورعابدینی، لادن ژاوه‌وند بازیگران این فیلم هستند. «غریزه» با فروش ۲۲ هزار و ۷۳۳ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۳۸ میلیون و ۵۸۸ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده است. در «بچه مردم» گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیاوش چراغی‌پور، امید روحانی، زهرا داوودنژاد، سید جواد یحیوی، ونوس کانلی، کامبیز امینی، سیامک ادیب، زری کریمی، سیاوش جامع، مهبد جهان‌نوش، احسان احمدی، فرزین فلسفین و ایلیا یعقوبی در نقش‌های اصلی حضور دارند. این فیلم با فروش ۲۳ هزار و ۲۹۱ بلیت به فروش یک میلیارد و ۸۷۳ میلیون و ۶۶۲ هزار تومانی دست یافت و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با روایتی از زندگی شهید زین‌الدین با فروش ۳۲ هزار و ۶۳۹ بلیت به فروش یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون و ۹۵۲ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.