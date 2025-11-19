\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u00a0\u062f\u0627\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a : \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647\u060c \u0622\u0631\u062f \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u06a9\u0645\u06a9 \u062f\u0644\u0627\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0686\u0631\u062e\u0647 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0648 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u06a9\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u062e\u0648\u0631\u0627\u06a9 \u0633\u06af \u0648 \u06af\u0631\u0628\u0647 \u0645\u06cc \u0641\u0631\u0648\u062e\u062a\u0646\u062f .\n\n\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0631\u0632\u0627\u0642\u06cc\u200c\u0646\u0698\u0627\u062f \u06af\u0641\u062a : \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0633\u06cc \u0646\u0627\u0646\u0648\u0627 \u0648 \u062f\u0648 \u062f\u0644\u0627\u0644 \u0648 \u0635\u0627\u062d\u0628 \u06cc\u06a9 \u06a9\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u0648 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0631\u0635\u062f \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0622\u0631\u062f \u0642\u0627\u0686\u0627\u0642 \u0628\u0647 \u0648\u0633\u06cc\u0644\u0647 \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632\u0627\u0646 \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0646\u06cc\u0646\u0648\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 :\n\n\n