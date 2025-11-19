به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از توزیع ۲۰۰۰ تن کود سولفات پتاسیم گرانوله تولیدی شرکت صنعت پتاس آسیا در استان مازندران در ۷ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود: کود سولفات پتاسیم گرانوله تولیدی شرکت صنعت پتاس آسیا پس از اخذ تاییدیه و نمونه گیری آن از سوی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده‌های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اطمینان از کیفیت و صحت درصد عناصر غذایی موجود در آن در بین کشاورزان استان مازندران توزیع شد.