فرمانده سپاه سردشت از اعزام نخستین کاروان راهیان نور این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سردارصمد محمد علیزاده گفت: امروز یک کاروان شامل ۴۳ نفر از مردم سردشت در قالب یک دستگاه اتوبوس به این مناطق اعزام شد. بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال تعداد زائران راهیان نور این شهرستان به هزار ۲۰۰ نفر خواهد رسید.
سردار محمد علیزاده با اشاره به رشادتهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس گفت: جبهههای نبرد، میدان ایثار و فداکاری مردانی بود که با ایمان و شجاعت از خاک و آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کردند و امروز زنده نگهداشتن یاد و خاطره آن دلاوریها یک وظیفه همگانی است.
سردشت، به عنوان یکی از شهرهای مقاوم کشور، سه یادمان شهدا شامل یادمان شهدای بلفت، یادمان دارساوین و یادمان بمباران شیمیایی را در خود جای داده است. این شهرستان در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ۸۵۶ شهید والامقام تقدیم نظام و انقلاب کرده است.