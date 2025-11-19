به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ حجت نورانی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نوشهر به اطلاعاتی مبنی بر نگهداری و فروش غیرقانونی لوازم آرایشی بهداشتی توسط افراد سودجو در یکی از پاساژهای شهر دست یافتند.

وی افزود: مأموران پس از چند روز کار اطلاعاتی، محل دپو محموله را شناسایی و با هماهنگی قضایی وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی نوشهر تصریح کرد: در بازرسی از واحدهای صنفی، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز کشف شد که ارزش آن ۸۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ نورانی از معرفی یک متهم به اداره تعزیرات حکومتی خبر داد و از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک به قاچاق کالا، موضوع را به شماره ۰۹۶۳۰۰ اطلاع دهند.