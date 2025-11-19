پخش زنده
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: موضوع سرعتکاهها کماکان در مرکز ثقل و کانون توجه دستگاه قضایی خراسان شمالی بوده و هست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الإسلام براتی زاده در هشتمین نشست شورای قضایی استان متأسفانه همچنان شاهد هستیم که استانداردهای لازم مبتنی بر نکات و بایستههای فنی و مهندسی در زمان نصب و احداث سرعتکاهها رعایت نمیشود و چنانچه این مسأله تداوم داشته باشد دستگاه قضایی از حیث صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از تضییع احتمالی حقوق بیت المال در این حوزه ورود و با مصادیق ترک فعل و افعال مجرمانه قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی همچنین بر ضرورت اعمال نظارتهای قانونی لازم برعملکرد دفاتر امور ایثارگران در محاکم دادگستریها تأکید و افزود: دفاتر حمایت از امور ایثارگران به منظور ارائه خدمات و معاضدتهای قضایی و حقوقی به ایثارگران ایجاد و راه اندازی شده است.
براتی زاده همچنین در خصوص آخرین وضعیت صدور اسناد تک برگی و اجرای کامل طرح جامع حدنگار در باقیمانده اراضی کشاورزی و باغات استان گفت: هر چند تا کنون برای ۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان معادل بیش از ۵۵ درصد سند کاداستر صادر شده ولی با وجود همه موانع و محدودیتها باید تدابیری اتخاذ و تمهیداتی فراهم گردد تا این فرایند متناسب با افق چشم انداز و اهداف پیش بینی شده پیش برود.