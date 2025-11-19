پخش زنده
قرارگاه تحول و توانمندسازی محلات کشور با حضور دبیران استانی و معاونان اجتماعی ستاد اجرایی فرامین امام در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئول قرارگاه تحول محلات کشور در این نشست گفت: محرومیت زدایی و توانمندسازی ساکنان محلات کم برخوردار شهرهای کشور از اهداف تشکیل قرارگاههای توانمندسازی محلات است.
علی آقا محمدی افزود: بهزیستی کمیته امداد ستاد فرامین امام، بسیج و هلال احمر متولی حمایت از قرارگاههای محرومیت زدایی محلات هستند.
وی ادامه داد: در این طرح برای رفع محرومیت از دو هزار و بیست محله شهرهای کشور تلاش میشود.
از دو هزار و بیست محلهای که در کشور قرار است به مرور محرومیت زدایی شود بیش از صد و بیست محله در خراسان رضوی قرار دارد.