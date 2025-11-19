به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: گلستان بیشتر از اینکه در بحث آب با ناترازی مواجه باشد، با ناترازی در بحث مدیریت آب روبروست، وقتی ما معادل دو برابر میانگین کشوری در استان بارش داریم قطعاً مدیریت روان آب‌ها و مدیریت این بارش‌ها می‌تواند استان را از بحث بحران آب خارج کند.

حیدر آسیابی افزود : به نهادهای نظارتی قوه قضائیه در استان، مثل اداره کل بازرسی در این زمینه ماموریت می دهیم که ورود جدی کنند که آیا متولیان امور آب مثل جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و آبفا به وظایف خود درست عمل می‌کنند یانه ؟ از طرف دیگر هم دادستانی در حوزه ترک فعل‌ها ورود خواهد کرد.

مهدی رزاقی نژاد دادستان مرکز گلستان گفت : در راستای تنظیم دقیق الگوی کشت، اگر انسداد چاه‌های غیر مجاز، نصب کنتورهای هوشمند، انجام شود می توانیم در راستای پایداری منابع آبی اقدام کنیم و اگر این اقدامات صورت نپذیرد و با حفر متعدد چاه‌ها مواجه باشیم علاوه بر اینکه نمی‌توانیم منابع آبمان را مدیریت کنیم، منتهی به فرونشست زمین شده و بر مشکلات افزوده خواهد شد..