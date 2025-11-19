پخش زنده
امروز: -
هشتمین نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی با محوریت شعار «کشاورزی نوین، بهرهوری آب، آیندهای پایدار» در شهرکرد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: این نمایشگاه با حضور بیش از ۷۰ غرفه شامل تولیدکنندگان استانی و کشوری در حوزههای ادوات کشاورزی، باغبانی، آبیاری، لوله و اتصالات، ورق ژئوممبران، نهادهها (بذر، سم و کود)، تجهیزات گلخانهسازی و شرکتهای دانشبنیان برگزار می شود.
بهرامی افزود: همچنین نمایندگان تراکتورسازی تبریز با عرضه ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته در این رویداد مشارکت خواهند داشت.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:این نمایشگاه تنها یک رویداد نمایشگاهی نیست؛ بلکه نمادی از تغییر رویکرد کشاورزی کشور به سمت نوآوری، بهرهوری آب و سازگاری با خشکسالی است.
هشتمین نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی از ۲۵ تا ۲۸ بهمن در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی شهرکرد برپا می شود.