به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات ۲ وزن پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از صبح امروز (چهارشنبه) در شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است.

در مسابقات این دو وزن محمدهادی ساروی و فردین هدایتی دو دلاور مازندرانی با برتری مقابل همه حریفان به دیدار فینال راه یافتند.

مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق، امشب در ریاض برگزار می‌شود.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور اول با نتیجه ۷ بر ۱ رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر ابراهیم فلاتاح از عربستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. ساروی در دیدار فینال به مصاف مراد احمدیف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۶ کشتی گیر حضور دارند، مسابقات به صورت دوره‌ای و در دو گروه ۳ نفره برگزار می‌شود و فردین هدایتی در مبارزه نخست با نتیجه ۳ بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر بکا کاندلاکی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.