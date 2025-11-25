پخش زنده
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان: عرضه فرآوردههای درمانی و مکمل در عطاریها، باشگاهها و آرایشگاهها ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی بیگدلی گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه، نگهداری و توزیع هرگونه دارو، فرآوردههای گیاهی، طبیعی و سنتی فرآوریشده و هر نوع فرآورده سلامتمحور در عطاریها، باشگاههای ورزشی و سالنهای آرایشی، غیرمجاز بوده و خروج این اقلام از زنجیره رسمی تأمین، در حکم قاچاق کالا تلقی میشود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه مشاهده هرگونه تخلف در این خصوص، مشمول برخورد قانونی است،گفت: فرآوردههای طبیعی و سنتی تنها در صورتی مجاز به تولید و عرضه هستند که دارای مجوز IRC از سازمان غذا و دارو باشند، تحت نظارت مسئول فنی داروساز تولید شوند و پس از الصاق برچسب اصالت صرفاً از طریق شرکتهای پخش دارای مجوز در سطح عرضه توزیع شد.
وی ضمن اشاره به بازدیدهای نظارتی مستمر کارشناسان معاونت غذا و دارو از عطاریها، باشگاههای ورزشی و سالنهای آرایشی، تاکید کرد: ارائه هرگونه دارو، فرآوردههای گیاهی، طبیعی و سنتی فرآوریشده و هر نوع فرآورده سلامتمحور در خارج از زنجیره رسمی تأمین، تخلف محسوب شده و مطابق قوانین قاچاق مورد پیگرد قرار میگیرد.