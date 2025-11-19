پخش زنده
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، گفت: محدودههای حفاظتی با قوانین سفت و سخت مانعی در مسیر توسعه سرمایهگذاری در جنوب استان اردبیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وحید کنعانی در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: ۹۳ هزار هکتار از اراضی جنوب استان به عنوان منطقه حفاظتی تملک شده در حالی که سرمایهگذاران به سختی قادر به تأمین زمین برای احداث واحدهای تولیدی هستند.
وی افزود: نمونه این اقدام محدودکننده سرمایهگذاری در حوزه تولید ماهیان خاویاری در خلخال است که به رغم هزینه چهار میلیارد تومانی سرمایهگذار به خاطر قرار گرفتن در محدوده منطقه حفاظتی امکان توسعه برای این طرح اقتصادی فراهم نیست که امیدواریم سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه بازنگری قانونی را انجام دهد.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مناطق تحت حفاظت محیط زیست باید در ردهبندی مختلف نامگذاری شده و در بخشی از این محدودهها، امکان واگذاری زمین برای سرمایهگذاران نیز فراهم آید.
کنعانی گفت: هر چند سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه است، اما باید توجه به این بخش به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته چرا که امروز محیط زیست تنها یک موضوع انتخابی نیست بلکه توجه به آن یک ضرورت است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نقش محیط زیست در توسعه پایدار و تأمین سلامت عمومی مردم بسیار مهم و حیاتی است و بهتر است در حوزه تخصصی مسائل و موضوعات پیرامونی با کمک دستگاهها و نهادهای مختلف پیگیری شده و موانع و چالشها برطرف شود.
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس اضافه کرد: تصمیمگیریها در حوزه محیط زیست نیازمند آینده نگری برای تأمین محیط زیست سالم است تا نسلهای آینده دچار بحران و چالش جدی در این بخش نشوند.
کنعانی به بحران آلودگی هوا، کم آبی و فرونشست زمین در کنار سایر چالشهای زیست محیطی اشاره کرد و یادآور شد: باید با نگاه مردمی و واقعبینانه این چالشها و مشکلات را پیگیری کرده تا آسیبها و دغدغهها را به حداقل رساند.
وی بیان کرد: استان اردبیل ظرفیت بینظیر در کنار طبیعت بکر با تنوع اقلیمی و آب و هوایی دارد و در این استان پوشش گیاهی متنوعی را شاهد هستیم که قطعا با یک ساختار مناسب میتوان از این ظرفیتها استفاده کرد.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید نگاه تبعیض آمیز در حوزه صدور مجوزها رفع شود چرا که نمونه این تبعیض ۲ محدوده خلخال و استان گیلان است که در بخش استان گیلان مجوز ساخت و ساز حتی در دل جنگل داده شده، اما در محدوده خلخال با یک نگاه تبعیض آمیز شاهد سختگیری در ساخت و ساز مسکونی و تجاری هستیم.
کنعانی مدیریت در حوزه پسماند و توجه دهیاران و شهرداران را به امر بازیافت و تفکیک زباله از مبدأ یادآور شد و تصریح کرد: افت شدید منابع آب زیرزمینی چالشهای جدی به وجود آورده و در کنار آن باید به آتشسوزیهای فصلی جنگلها و مراتع نیز فکری اساسی شود.
وی ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی با محوریت ارتقای جایگاه محیط زیست در استان را با اجرای طرحهای تلفیقی یادآور شد و گفت: باید از موازیکاری جلوگیری کرده و مدیریت در این بخش را یک کاسه کنیم تا موانع، مشکلات و چالشها در این بخش رفع شود.