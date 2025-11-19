پخش زنده
جانشین انتظامی قاینات از کشف ۲ هزار و ۴۰۰ عدد انواع قرص غیر مجاز قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ حسین رفعتی نژاد افزود: ماموران ایست بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی گفت:: ماموران در بازرسی از خودرو، ۲ هزار و ۴۰۰ عدد انوع قرص غیر مجاز قاچاق کشف کردند که در این خصوص یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.