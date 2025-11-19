رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تفت: سند رسمی عرصه و اعیان حسینیه تاریخی امام تفت و امامزاده سید ابراهیم در بخش گاریزات صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مومنی گفت:در پی اقدامات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تفت برای صیانت از اماکن مذهبی و تثبیت مالکیت شرعی و قانونی موقوفات، سند رسمی عرصه و اعیان حسینیه تاریخی امام تفت و امامزاده سید ابراهیم در بخش گاریزات صادر شد.

وی ادامه داد:حسینیه امام تفت که از اماکن مذهبی قدیمی و محل برگزاری آیین‌های سنتی و مذهبی مردم منطقه است، با ثبت رسمی در سامانه ثبتی کشور از پشتوانه حقوقی لازم برای حفاظت، مرمت و بهره‌برداری برخوردار شد. این اقدام با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک و پیگیری مستمر اداره اوقاف شهرستان انجام گرفت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تفت ادامه داد: همچنین سند رسمی امامزاده سید ابراهیم در روستای گاریزات، به عنوان یکی از اماکن مذهبی شاخص شهرستان، با هدف صیانت از حقوق موقوفات و جلوگیری از هرگونه تعرض به املاک وقفی صادر شده است.

مومنی، با تأکید بر اهمیت این اقدامات گفت:صدور سند برای اماکن مذهبی نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و مذهبی منطقه و تثبیت مالکیت شرعی موقوفات دارد. وی ضمن قدردانی از همکاری اداره ثبت اسناد و املاک و کارشناسان مرتبط، بر تداوم این روند برای سایر موقوفات شهرستان تأکید کرد و آن را ضرورتی برای پاسداشت میراث دینی و فرهنگی منطقه دانست.