

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر در گفت‌و‌گو با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، گفت: فرزاد خوش برش با علائم تب و بیماری گوارشی در بیمارستان خاتم الانبیاء بهشهر بستری و پس از دو روز، علی رغم تلاش‌های کادر درمان به علت تشدید بیماری فوت شد.

هادی فولادی سوادکوهی افزود: این زندانی دو روز قبل از فوت در بیمارستان، با قرار وثیقه آزاد شده بود و خانواده او از زمان بستری شدن تا فوت در بیمارستان و در کنار او حضور داشتند.

او ادامه داد: با توجه به همراهی خانواده متوفی در مراحل درمان و دستور قضایی دادستان بهشهر، اقدامات لازم در پزشکی قانونی بعمل آمد و با صدور مجوز توسط آن مرجع در زادگاهش تشییع و دفن شد.