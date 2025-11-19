فوت فرزاد خوش برش در بیمارستان
فرزاد خوش برش دو روز بعد از آزادی از زندان بهشهر در یکی از بیمارستانهای این شهر فوت شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، گفت: فرزاد خوش برش با علائم تب و بیماری گوارشی در بیمارستان خاتم الانبیاء بهشهر بستری و پس از دو روز، علی رغم تلاشهای کادر درمان به علت تشدید بیماری فوت شد.
هادی فولادی سوادکوهی افزود: این زندانی دو روز قبل از فوت در بیمارستان، با قرار وثیقه آزاد شده بود و خانواده او از زمان بستری شدن تا فوت در بیمارستان و در کنار او حضور داشتند.
او ادامه داد: با توجه به همراهی خانواده متوفی در مراحل درمان و دستور قضایی دادستان بهشهر، اقدامات لازم در پزشکی قانونی بعمل آمد و با صدور مجوز توسط آن مرجع در زادگاهش تشییع و دفن شد.