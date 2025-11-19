سی امین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت پایور و وظیفه فراجا امروز با معرفی ۷۲ برگزیده در شیراز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در این دوره از رقابت‌های قرآنی ، خراسان رضوی، خوزستان و فارس رتبه‌های اول تا سوم تیمی را به دست آورند.

سردار رادان فرمانده کل انتظامی در مراسم پایانی ان رقابت‌ها گفت: یکی از اولویت‌های شش گانه انتظامی کشور در هر سال بصیرت افزایی از مسیر قرآن و عترت است.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا هم در آیین اختتامیه این رقابت‌ها گفت: در این دوره از مسابقات، ۳۰۰ نفر از منتخبین از ۳۷ رده انتظامی کشور با هم به رقابت پرداختند.

سردارشرفی افزود: شرکت کنندگان به مدت ۳ روز در ۱۳ رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، اذان، درک مفاهیم و نکات تفسیری سطح ۱ و ۲، مفاهیم نهج البلاغه، مناجات خوانی، حفظ ۵، ۱۰،۱۵، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم با یکدیگر رقابت کردند

وی افزود: نفرات برتر این مسابقات به مرحله نهایی مسابقات قرآنی نیرو‌های مسلح که بهمن امسال به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در تهران برگزار خواهد شد، راه می‌یابند.