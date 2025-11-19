فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) اهواز از اعزام یک هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز به یادمان شهدای هویزه و مبدا معراج شهدا برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار حسین نیسی‌زاده اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان و دانش‌آموزان، ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) یک هزار و ۵۰۰ نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه از نواحی یک و چهار آموزش و پرورش اهواز را در روز‌های آینده به مناطق عملیاتی و یادمان شهدای هویزه اعزام می‌کند.

وی افزود: این اعزام‌ها با هدف آشنایی هرچه بیشتر جوانان، به‌ویژه خواهران، با رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدای دفاع مقدس انجام و تلاش می‌شود تا فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت در نسل نو حفظ و تقویت شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) اهواز ادامه داد: امیدواریم این برنامه‌ها موجب افزایش بصیرت و تقویت روحیه دینی و انقلابی دانش‌آموزان شود و آنان را به تداوم راه شهدا ترغیب کند.

پیش از این نیز روز گذشته به همت ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) شرق اهواز ۵۰۰ نفر از دانش‌آموزان دختر ناحیه ۲ و سه آموزش و پرورش اهواز به مناطق عملیاتی اعزام شدند.