سی‌ودومین همایش ملی و دهمین کنفرانس بین‌المللی «مهندسی زیست‌پزشکی ایران، گامی نو برای آینده پزشکی» با محوریت اشتغال‌زایی و نوآوری به میزبانی دانشگاه صنعتی تبریز در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس دانشگاه صنعتی تبریز در مراسم آغاز به کار این همایش با اشاره به نقش این دانشگاه در توسعه علمی کشور گفت: دانشگاه صنعتی تبریز نخستین دانشگاه صنعتی مولود انقلاب است. مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی را در این دانشگاه ایجاد کردیم و تلاش داشتیم در قطب مهندسی پزشکی کشور مطرح باشیم.

اسماعیل فاتحی‌فر با بیان اینکه ارتباط با صنعت از شعار‌های اصلی دانشگاه است ادامه داد: تلاش ما انجام طرحها و تحقیقات کاربردی در همین راستا است و بازدید‌های متعددی از صنایع استان و سراسر کشور داریم.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری کنفرانس مهندسی زیست‌پزشکی افزود: خروجی این کنفرانس و مطالب به‌روزی که ارائه خواهد شد می‌تواند فتح بابی برای تحقیقات دانشگاه ما باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی تبریز تاکید کرد: دانشگاه ما ظرفیت و فضای کافی برای هوشمندسازی تجهیزات پزشکی و تولید و ایجاد کارخانه ها مرتبط را دارد.

دبیر علمی کنفرانس مهندسی زیست‌پزشکی ایران نیز با اشاره به اهمیت روزافزون این حوزه گفت: رشته مهندسی زیست‌پزشکی جایگاهی ارزشمند و راهبردی پیدا کرده و پاسخ‌گوی نیاز‌های حیاتی و پیشرفته حوزه سلامت است.

فرزان قالیچی افزود: از ابعاد برجسته این جایگاه می‌توان به نقش کلیدی مهندسی پزشکی در تشخیص و درمان، ارتقای تجهیزات پایش حیاتی و ربات‌های جراحی اشاره کرد. همچنین ایمپلنت‌ها و وسایل کمکی پیشرفته به بیماران دارای محدودیت‌های جسمی کمک کرده‌اند تا زندگی باکیفیت‌تری داشته باشند.

قالیچی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین اظهار کرد: فناوری‌های هوش مصنوعی، چاپ سه‌بعدی و سایر فناوری‌های نوظهور تاکنون مهندسی پزشکی را متحول کرده‌اند. طراحی، توسعه، ایمن‌سازی و پایدارسازی کارآمدی سیستم‌های درمانی بدون حضور مهندسان پزشکی ممکن نیست این حوزه موتور محرک پیشرفت در نظام سلامت است.

وی گفت: برای این دوره از کنفرانس دو روزه ۴۶۷ عنوان مقاله از دانشگاه‌های کشور و برخی دانشگاه‌های منطقه ارسال شده بود که از این تعداد ۳۳۱ مقاله پذیرفته شده است.