به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار شهرستان پلدشت در جلسه هماهنگی برنامه‌های تشییع شهید گمنام که ظهر امروز در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: این شهرستان مرزی بعد از ظهر روز دوشنبه میزبان شهید خوشنام خواهد بود که بعد از تشییع در شهر‌های پلدشت و شهر نازک در روز سه شنبه در شهر نازک به خاک سپرده خواهد شد.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: مردم شهید پرور شهر‌های پلدشت و نازک میزبان خوبی برای شهید خوشنام خواهند بود چرا که ما آرامش و آسایش امروز مان را مدیون خون پاک شهدا هستیم و وظیفه داریم با ادامه راه شهدا و با میزبانی شایسته دین خودمان را به آن بزرگواران ادا کنیم.

شهید گمنام ۲۷ سال سن دارد و در منطقه شلمچه تفحص شده و در شهر نازک شهرستان پلدشت به خاک سپرده خواهد شد.