به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: برنامه‌های سپاه استان با رویکرد محله محوری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در طرح‌های مختلف اجرا می‌شود.

سردار سهندی در جمع خبرنگاران به برنامه‌ها، طرح‌ها و ماموریت‌های بسیج در سطح ملی و محلی اشاره کرد و افزود: تأکید اصلی بر اهمیت تدوین برنامه‌های سرفصلی است که هر سرفصل چندین خط برنامه و عنوان‌های متنوع دارد و بر اساس این خطوط، ماموریت‌ها، ارزیابی‌ها، نظارت‌ها و عملکرد‌ها شکل می‌گیرد.

وی گفت:بسیج در حال حاضر با تمرکز بر محله‌ها و پایگاه‌های مقاومت فعالیت می‌کند و این رویکرد در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تأکید شده است که بر نقش مردم در اجرای کار‌ها تأکید دارد و بسیج به عنوان بستر اصلی این فعالیت‌ها شناخته می‌شود.

سردار سهندی افزود: در بیانیه گام دوم، سه محور اصلی خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی مطرح شده که بسیج آنها را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان می‌گوید: این فعالیت‌ها در حوزه‌های فرهنگی، تربیتی، اطلاعاتی و امنیتی در حال انجام بوده و هدف نهایی، نیل به تمدن‌سازی است.

سردار سهندی افزود: تشکیلات بسیج باید فصل‌الخطاب خود را منویات رهبر معظم انقلاب بداند و ماموریت‌ها را از فرمایش ایشان بدون نیاز به تبدیل آنها به آیین‌نامه یا قانون به کار ببندد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج، افزود: برنامه‌های متنوعی در محلات و پایگاه‌های مقاومت برگزار می‌شود، از جمله میز خدمت که به حل مشکلات محلی کمک می‌کند و برنامه‌های تربیتی مانند «میقات صالحین» که در نماز‌های جمعه سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گفته فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان، در حوزه اصناف، ۱۱ هزار خدمت به نیت شهدای اصناف در کشور برنامه‌ریزی شده است که در استان زنجان ۲۵۸ مورد از این خدمات انجام می‌شود.

سردار سهندی گفت:گروه‌های جهادی در حوزه‌های پزشکی، مهندسی، فرهنگی و ورزشی فعال هستند و اردو‌های جهادی در محلات برگزار می‌کنند.

وی افزود: برنامه‌های ویژه‌ای برای دیدار با علمای بزرگ و برگزاری نشست‌های بصیرتی و یادواره شهدای استان نیز در دستور کار قرار دارد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت:در حوزه بانوان، تجمع فاطمی همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود و رزمایش همایش اقتدار بسیج نیز در تاریخ پنجم آذرماه در سطح استان و کشور برگزار خواهد شد، همچنین، رزمایش گردان‌های بیت‌المقدس که سال گذشته به صورت استانی و با انعکاس ملی برگزار شد، امسال در قالب برنامه‌های محلی و شهرستانی با کمی تأخیر اجرا می‌شود.

سهندی افزود: این برنامه‌ها شامل جشنواره‌های ورزشی و فعالیت‌های سایبری بسیج است که هدف آنها تقویت امنیت پایدار و ارتقای سطح آمادگی و انسجام در سطح محلی است.