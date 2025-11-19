پخش زنده
شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته با رشد هفتهزار واحدی و ایستادن بر قله سه میلیون و ۱۶۷ هزار واحد، به استقبال معاملات هفته آینده رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شاخص کل بورس در پایان معاملات چهارشنبه (۲۸ آبان) هفتهزار و ۶۸۵ واحد مثبت شد و به تراز سه میلیون و ۱۶۷ هزار واحد رسید.
معاملات امروز بسیار پرتلاطم و دارای دو فراز و فرود در طول خرید و فروش سهمها بود.
شاخص هم وزن با رشد ۲ هزار و ۶۵۰ واحدی به رقم ۹۲۳ هزار واحد دست یافت.
نمادهای شاخص ساز پارس، فملی، شمستا، کگل و فولاد و نمادهای پرتراکنش مهرگان، وبملت، خودرو، خساپا، فولاد، شپنا و کگل بودند.
ارزش کل بورس تهران وارد کانال ۹.۴ هزار همت شد؛ ارزش معاملات امروز ۱۸۶.۵ همت و معاملات خُرد ۷.۶ همت بود.
میزان خالص پول حقیقی ورودی به بازار سهام ۱۵۱.۳ میلیارد تومان، صندوقهای سهامی پنج میلیارد تومان و صندوقهای درآمد ثابت ۸۴.۴ میلیارد تومان بود.
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه شیمیاییها (پتروشیمی) با حدود ۱۰۰ میلیارد تومان رخ داد، اگرچه بانکها و سیمانیها هم در گروه ورود پول حقیقی بودند، اما از نماد وبملت ۴۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقیها خارج شد. همچنین از دو نماد خودرو و خساپا در مجموع ۷۰ میلیارد تومان پول سهامداران حقیقی خارج شد.
امروز شاخص فرابورس با افزایش ۱۳۳ واحدی به رقم ۲۸ هزار و ۴۳۲ واحد صعود کرد.