به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا صالحی امیری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با ارائه آخرین آمار گردشگری کشورمان، گفت: از نیمه اول امسال تاکنون حدود ۴ و نیم میلیون گردشگر از کشور‌های هدف وارد ایران شدند. در مهر و آبان به شرایط نرمال قبل از جنگ بازگشتیم و دوباره وضعیت مناسبی آغاز شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال شاهد افزایش سقف گردشگران نسبت به سال ۱۴۰۳ باشیم.