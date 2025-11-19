پخش زنده
امروز: -
وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی از پیشبینی افزایش سقف گردشگران تا پایان سال نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا صالحی امیری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با ارائه آخرین آمار گردشگری کشورمان، گفت: از نیمه اول امسال تاکنون حدود ۴ و نیم میلیون گردشگر از کشورهای هدف وارد ایران شدند. در مهر و آبان به شرایط نرمال قبل از جنگ بازگشتیم و دوباره وضعیت مناسبی آغاز شده است.
وی افزود: پیشبینی میکنیم تا پایان سال شاهد افزایش سقف گردشگران نسبت به سال ۱۴۰۳ باشیم.