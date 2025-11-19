پخش زنده
آئین رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «تب ناتمام» به طور همزمان در تهران و قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آئین رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «تب ناتمام» به طور همزمان در تالار وحدت تهران و سالن همایشهای شهرداری قم برگزار شد.
کتاب «تب ناتمام» زندگی خانم شهلا منزوی مادر جانباز قطع نخاع، شهید حسین دخانچی از قم را روایت میکند. زهرا حسینی مهرآبادی نویسندهی کتاب و انتشارات حماسه یاران ناشر آن است.
در این مراسم همچنین از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر دو کتاب «همسفر آتش و برف» و «خانومْ ماه» رونمایی شد.
متن تقریظ رهبر انقلاب به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
تصویر روشنی از درد و رنج جانگداز یک جانباز قطع نخاع و اندوه و تلاش بیپایان مادر صبور و پرتحمّل و دیگر کسانش در این کتاب ارائه شده است.
به راوی و نویسنده باید آفرین گفت.
سلام خدا بر حسین دخانچی شهید و بر مادر بردبار و داغدارش.
دی ۱۴۰۰