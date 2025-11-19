تیم ملی اسکی آلپاین ایران به سوئیس اعزام شد
تیم ملی اسکی آلپاین کشورمان با ترکیب سه ورزشکار، برای برگزاری اردوی آمادهسازی و حضور در مسابقات بینالمللی انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۶، راهی اروپا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی اسکی آلپاین ایران با ترکیب محمد کیادربندسری، سید مرتضی جعفری و محمد ساوهشمشکی، سهشنبه ۲۷ آبان برای حضور در اردوی آمادهسازی و شرکت در مسابقات بینالمللی کسب سهمیه المپیک زمستانی عازم سوئیس شد.
این اردو و مسابقات با هدف کسب سهمیه المپیک زمستانی میلانوکورتینا ۲۰۲۶ و تعیین ورزشکار نهایی تیم ملی برای حضور در این دوره از بازیهای المپیک زمستانی برگزار میشود.
ملیپوشان کشورمان طبق برنامه، تمرینات و رقابتهای خود را در سوئیس، ایتالیا و اتریش تا سوم دی ادامه خواهند داد.
در پایان بر اساس عملکرد فنی و نتایج بهدستآمده در مسابقات بینالمللی، نفر منتخب نهایی تیم ملی اسکی آلپاین آقایان برای شرکت در بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۲۶ معرفی خواهد شد.