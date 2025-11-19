امروز قیمت دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری با افزایش همراه شد و به ۷۳ هزار و ۶۰۶ تومان رسید، نرخ حواله دلار هم ۷۱ هزار و ۴۶۲ تومان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ با نرخ ۷۳ هزار و ۶۰۶ تومان معامله میشود که نسبت به روز کاری گذشته افزایش را نشان می‌دهد. قیمت حواله دلار نیز به ۷۱ هزار و ۴۶۲ تومان رسید.

در بخش سایر ارزها، اسکناس درهم امارات امروز ۲۰ هزار و ۴۲ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۴۵۸ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت اسکناس یورو در بازار ارزتجاری ۸۵ هزار و ۲۲۸ تومان و حواله یورو ۸۲ هزار و ۷۴۶ تومان تعیین شده است.

بانک مرکزی همچنان در اطلاعیه‌های خود تأکید دارد که هرگونه رفع تعهد ارزی صرفاً از مسیر عرضه در بازار تجاری انجام می‌شود.

از بهمن‌ماه سال گذشته و پس از حذف سامانه نیما، تمامی معاملات صادراتی و وارداتی کشور در بازار ارز تجاری متمرکز شده است؛ سیاستی که دولت هدف از اجرای آن را نزدیک‌سازی نرخ ارز تجاری و آزاد و حذف رانت ارزی اعلام کرده بود.

