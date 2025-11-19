به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ماریا زاخارووا در واکنش به حواشی اخیر مربوط به فساد مالی در حلقه نزدیک به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، تصریح کرد که سیاستمداران اروپایی به‌طور مستقیم در طرح‌های فساد در اوکراین دخیل هستند.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی بروکسل از کی‌یف تاکید کرد: «سیاستمداران اروپایی نمی‌توانستند از وسعت فساد در اوکراین بی‌خبر باشند؛ آنها در این طرح‌ها مشارکت داشتند و می‌دانستند پول‌ها به کجا می‌رود. آنها کاملاً آگاه بودند، چون بخشی از این طرح بودند. این پول‌ها به حساب‌هایی واریز می‌شد که به خودشان مرتبط بود؛ بنابراین به‌طور مستقیم در آن مشارکت داشته‌اند.»

اداره مبارزه با فساد اوکراین (NABU) در تاریخ ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) از کشف یک شبکه پول‌شویی در بخش انرژی این کشور خبر داد و اعلام کرد که حدود ۱۰۰ میلیون دلار از طریق این شبکه پولشویی، جابه‌جا شده است. اعضای این شبکه از طریق یک دفتر پشتیبان در کی‌یف، مبالغ غیرقانونی را پولشویی کرده و در ازای آن درصد مشخصی از آن مبالغ را دریافت می‌کردند.

اعضای این گروه از قرارداد‌های شرکت دولتی «انرگو اتم» (که تنها نهاد دولتی مسئول بهره‌برداری، نگهداری و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در اوکراین است و نقش کلیدی در تأمین برق اوکراین را برعهده دارد)، سود‌های غیرقانونی دریافت کرده و این مبالغ را از طریق یک دفتر پشتیبان در کی‌یف پولشویی کرده‌اند.

نهاد‌های مبارزه با فساد در اوکراین چندین نفر را به سازماندهی یک طرح اختلاس به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی متهم کردند. مدیران ارشد شرکت ملی انرژی اتمی اوکراین (انرگو اتم) از جمله متهمان این پرونده هستند.

برخی از افراد دخیل در این رسوایی در حال حاضر از افراد نزدیک به زلنسکی هستند، برخی هم در گذشته رابطه نزدیکی با او داشته‌اند.