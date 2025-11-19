به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛اردوگاه حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها تهران شاهد برگزاری بزرگ‌ترین رویداد رسانه‌ای کشور تحت عنوان "جام رسانه‌ای امید" است. استان آذربایجان غربی با یک گروه پنج‌نفره در این رویداد ملی که روایت گر پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی است، حضور دارد.

گروه‌های شرکت‌کننده در رویداد ملی جام رسانه‌ای امید، از بهترین رسانه‌های کشور به مدت ۳۶ ساعت با هم رقابت کرده و از پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی روایت خواهند کرد.

جام رسانه امید که بزرگ‌ترین گردهمایی رسانه‌ای سال است، به‌مدت دو روز با حضور بیش از ۷۰۰ فعال رسانه‌ای از سراسر کشور برگزار می‌شود. هدف این لیگ، گسترش جریان تولید خبر خوب، امیدآفرینی و معرفی دستاورد‌های ایران اسلامی در قالب‌های متنوع رسانه‌ای است.

شایان‌ذکر است گروه رسانه‌ای آذربایجان غربی دارنده رتبه دوم دوره اول جام رسانه امید؛ باقدرت در دوره دوم رقابت‌های جام رسانه امید حضور یافته است.