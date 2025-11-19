وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،در خصوص برگزاری نشست مجمع عمومی اتحادیه میراث فرهنگی در آسیا گفت: این اجلاس پنجم تا هشتم آذر برگزار می‌شود و چین امسال میزبان است و اکثر کشور‌های آسیایی در آن شرکت می‌کنند و هدف از برگزاری آن حفاظت و صیانت از میراث کشورهاست.

صالحی امیری بیان کرد: انگیزه ما از شرکت در این اجلاس بیشتر دیدار دو جانبه با وزرای میراث و گردشگری حوزه آسیایی برای فعال سازی دیپلماسی دوجانبه و امضای تفاهم نامه برای جذب گردشگر است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت ۱۶۰ میلیون گردشگری که چینی‌ها به جهان اعزام می‌کنند، قرار است تا ۵ سال آینده به ۲۰۰ میلیون گردشگر برسد، افزود: سهم ما از سبد گردشگران چینی ناچیز است که تلاش می‌کنیم سهم بیشتری بیشتری را بدست بیاوریم و به هدف ۱۵ میلیون گردشگر نزدیک شویم.