مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با اشاره به اجرای طرح‌های محله‌محور در استان گفت: افتتاح خانه‌های هلال در محلات هدف، اقدامی مهم برای افزایش مشارکت مردمی، توانمندسازی ساکنان و توسعه عدالت اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، محمدجواد کاظمینی در جریان بازدید از محلات هدف شهرستان طالقان و بررسی اقدامات انجام‌شده و طرح های در دست اجرا، خانه هلال محله خسبان را افتتاح کرد و اظهار داشت: خانه‌های هلال به عنوان بازوی اجتماعی و امدادی محلات، با هدف آموزش، توانمندسازی، کمک به اشتغال‌زایی، جذب داوطلبان، اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و حمایت از بیماران خاص و افراد نیازمند راه‌اندازی می‌شوند.

او افزود: تشکیل گروه‌های دانش‌آموزی پیشگامان پیشرفت و مشارکت آنان در امور اجتماعی، از دیگر اقدامات مهم در این مجموعه‌هاست که با همکاری مدیران محله و شبکه مردمی، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌ها و پیگیری مطالبات اهالی خواهد داشت.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در چارچوب ستاد مدیریت محله‌محور (قرارگاه اجتماعی) در طالقان گفت: راه‌اندازی سالن بازی برای کودکان و نوجوانان، ایجاد خانه بهداشت محله، تخریب و بازسازی حسینیه، احداث و اصلاح شبکه آبرسانی، برنامه‌های آموزش و توانمندسازی بانوان، احداث زمین چمن مصنوعی و مناسب‌سازی مرکز اجتماعات فرهنگی از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که تاکنون اجرا شده است.



