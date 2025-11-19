به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی استان گفت: مأموران انتظامی شهرستان دلفان با اشراف و رصد اطلاعاتی دقیق و اقدامات تخصصی موفق شدند سارق حرفه‌ای و متواری را که به اتهام بیش از ۴۰ فقره سرقت در تهران و با ارزش مالی بیش از ۵۰ میلیارد ریال تحت تعقیب پلیس پایتخت قرار داشت، شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کنند.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر افزود: این متهم سابقه‌دار هنگام دستگیری توسط مأموران، برای رهایی از قانون پیشنهاد رشوه‌ای میلیاردی ارائه داده بود که توسط مأموران وظیفه‌شناس و پاک‌دست رد و صورتجلسه ضمیمه پرونده شد.

سردار هاشمی‌فر با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد تصریح کرد: پلیس لرستان بااشراف اطلاعاتی و اقتدار عملیاتی و رعایت اصول حرفه‌ای هرگونه تحرک مجرمانه را در نطفه شناسایی و با برخورد قاطع و مقتدرانه خفه خواهد کرد.