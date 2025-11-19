یگان حفاظت محیط زیست، اداره نظارت بر امور حیات‌وحش و اداره پارک ملی دریاچه ارومیه طی یک برنامه مشترک، با قایق گشت اقدام به پایش زیستگاه‌های آبی سد شهرچایی کردند.

بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، گفت این پایش با هدف پیشگیری از صید و شکار غیرمجاز در محدوده سد انجام شد.

وی افزود در جریان این عملیات هیچ مورد تخلف مشاهده نشد و گشت‌ها به صورت مستمر با رویکرد پیشگیرانه ادامه خواهد یافت.