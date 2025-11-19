خراسان رضوی با برخورداری از ۹۵ کارخانه فعال، قطب تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور محسوب میشود.

خراسان رضوی؛ قطب تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این استان حدود ۹ و سه دهم درصد از واحدهای تأمین خوراک صنایع دام و طیور کشور را در اختیار دارد و نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند.

مجید جعفری اظهار کرد: طبق آخرین آمار، ظرفیت سالانه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در خراسان رضوی به ۷ میلیون تن می‌رسد که معادل ۳۳ درصد ظرفیت کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی افزود: ظرفیت انبارها و سیلوهای ذخیره‌سازی خوراک دام، طیور و آبزیان در استان،شامل مخازن عمودی، زیرزمینی و سایر واحدهای ذخیره،بیش از ۱۰ میلیون تن نهاده‌های دامی برآورد می‌شود.

او در پایان ضمن تأکید بر جایگاه راهبردی خراسان رضوی در صنعت خوراک دام کشور گفت: توسعه کارخانه‌های تخصصی و ارتقای فناوری تولید خوراک، از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی استان برای پشتیبانی از زنجیره تغذیه دام و طیور در سال‌های آینده است.