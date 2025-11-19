پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر فنی و ترافیک استانداری آذربایجان غربی از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک سلماس بازدید کردند و روند اجرایی و عملکرد این مرکز را مورد ارزیابی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مدیرکل دفتر فنی و ترافیک استانداری آذربایجان غربی به همراه سعید موسوی، معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان، از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک سلماس بازدید کردند و روند اجرایی و عملکرد این مرکز را مورد ارزیابی قرار دادند.
این بازدید با هدف بررسی کیفیت خدمات، نظارت بر مراکز پرتردد و اطمینان از انطباق فرآیندهای معاینه با استانداردهای فنی و زیستمحیطی انجام شد. در این بازدید، مسئولان حاضر از نزدیک مراحل کنترل آلایندگی، بررسی سلامت فنی و ارزیابی ایمنی خودروها را مشاهده کردند.
بر اساس این گزارش، مرکز معاینه فنی سلماس به دلیل تعداد بالای مراجعهکنندگان و حجم صدور گواهیهای معاینه فنی، یکی از مراکز پیشرو در استان محسوب میشود و عملکرد آن مورد تقدیر هیأت بازدیدکننده قرار گرفت.
معاینه فنی؛ ضرورت انکارناپذیر برای سلامت مردم و محیط زیست
سعید موسوی، معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، با تأکید بر اهمیت نقش وسایل نقلیه در تولید آلایندهها گفت:وسایل نقلیه از اصلیترین منابع تولید آلودگی هوا در شهرها هستند و معاینه فنی دقیق و منظم، تنها ابزار علمی و قانونی برای کنترل سطح آلایندگی خودروها و اطمینان از سلامت فنی آنهاست.
وی افزود:گواهی معاینه فنی تنها مجوز تردد نیست؛ بلکه سندی است که نشان میدهد هر شهروند برای حفظ سلامت جامعه و محیط زیست سهم خود را ادا کرده است. انجام بهموقع معاینه فنی به بهبود کیفیت هوا و حفظ سلامت نسل امروز و آینده کمک میکند.
این بازدید با تأکید بر ادامه نظارتها، توجه به مراکز پرتردد و ارتقای کیفیت خدمات معاینه فنی در سطح استان به پایان رسید.