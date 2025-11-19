پخش زنده
امروز: -
روز سوم رقابتهای لیگ دسته یک والیبال بانوان باشگاههای برتر کشور در گروه C دنبال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روز سوم رقابتهای لیگ دسته یک والیبال بانوان باشگاههای برتر کشور در گروه C دنبال شد.
در یکی از بازیهای مهم، بانوان شایسته شهرداری ارومیه بهمصاف مقاومت آرتین مشهد رفتند. این بازی جذاب ونفسگیر که در دو ست اول به سود نماینده مشهد ادامه یافت ولی در ادامه روند، شاگردان سیمین ایرجی جریان بازی را در دست گرفتند و با پیروزی در سه ست دیگر، در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل حریف خود به برتری دست یافتند تا به یک پیروزی ارزشمند برسند.
بانوان شهرداری ارومیه با کسب سومین برد متوالی خود، در رده اول گروه خود جای گرفتند.
شهرداری ارومیه، در گروه c این رقابت ها، با تیمهای شهابی لامرد، مقاومت آرتین مشهد، آری یلا تهران، عادیات تهران و استقلال جنوب تهران همگروه هستند.
دیدارهای این گروه به میزبانی کرج در حال برگزاریست.