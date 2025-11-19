سه متخلف با سلاح و پرندگان شکار شده در قیر و کارزین بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین گفت: در یک عملیات میدانی که در بخش افزر شهرستان قیروکارزین انجام شد، یگان حفاظت محیط زیست فارس سه متخلف را با سلاح‌ها و پرندگان شکارشده، بازداشت کردند.

عباس قائدی بیان کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین در این عملیات سه قبضه اسلحه بادی غیرمجاز، لاشه یک دراج و یک کبوتر وحشی را از افراد متخلف کشف و ضبط کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین افزود: خودروی متخلفان توقیف و برای مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.