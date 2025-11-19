معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی گفت: انتشار نخستین فراخوان تخصصی دریافت طرح‌های سرمایه‌گذاری در قالب «پیش‌تأیید اعتبار مالیاتی»، نقطه عطفی در هدایت هدفمند سرمایه‌های صنعتی به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان و پروژه‌های فناورانه اولویت‌دار کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی، با اشاره به این‌که سازوکار پیش‌تأیید اعتبار مالیاتی طی ماه‌های اخیر وارد مرحله اجرا شده است، گفت: این فراخوان، اولین گام رسمی برای فعال‌سازی ظرفیت صندوق‌های خطرپذیر شرکتی در چارچوب اعتبار مالیاتی است. تجربه نشان می‌دهد که پیش‌تأیید، یک ابزار مالی معمولی نیست؛ بلکه سازوکاری استراتژیک برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران و تسهیل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان به‌شمار می‌رود.

امرایی، با بیان این‌که محور اصلی این فراخوان، رفع نیاز‌های واقعی صنایع بزرگ است، اظهار داشت: حوزه‌هایی مانند پایین‌دستی پتروشیمی، اقتصاد چرخشی در صنعت فولاد، صنایع غذایی و مواد اولیه دارویی تا سطح N-۵ به‌عنوان اولویت انتخاب شده‌اند؛ چراکه ظرفیت ایجاد تحول فناورانه و ارزش افزوده در زنجیره تولید کشور را دارند.

به گفته معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، این فراخوان با مشارکت سه صندوق بزرگ صنعتی شامل گلرنگ، فولاد مبارکه و هلدینگ خلیج فارس منتشر شده است؛ صندوق‌هایی که به‌عنوان بازیگران کلیدی سرمایه‌گذاری صنعتی کشور، اکنون با پشتوانه اعتبار مالیاتی می‌توانند با اطمینان بیش‌تری در طرح‌های دانش‌بنیان حضور یابند.

وی افزود: زمانی که سرمایه‌گذار بداند طرح مورد نظر پیش‌تأیید شده و معاونت سقف اعتبار قابل بهره‌برداری را مشخص کرده، فرآیند سرمایه‌گذاری به‌مراتب سریع‌تر، کم‌ریسک‌تر و مطمئن‌تر پیش می‌رود. این موضوع قدرت چانه‌زنی شرکت دانش‌بنیان را افزایش می‌دهد و مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار را کوتاه می‌کند.

امرایی در ادامه عنوان کرد: اعتبار مالیاتی، فرصتی است تا شرکت‌های بزرگ صنعتی با کمترین ریسک، وارد همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان شوند و در مقابل، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور نیز بتوانند از شبکه توزیع، برند معتبر و زیرساخت‌های این صنایع بهره‌مند شوند. این یک رابطه برد–برد و یک شراکت استراتژیک واقعی است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به مزایای این فرآیند گفت: شرکت‌هایی که پیش‌تأیید دریافت کرده‌اند، توانسته‌اند با سرعت بسیار بیش‌تری وارد مذاکره شوند و سرمایه‌گذار را به‌مراتب راحت‌تر همراه کنند. کاهش ریسک، افزایش بازدهی مؤثر و شفافیت فرآیند‌ها باعث شده مدل پیش‌تأیید به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری فناورانه تبدیل شود.

وی همچنین از تداوم این مسیر خبر داد و گفت: این فراخوان، نخستین گام از مجموعه فراخوان‌هایی است که برای اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان با صنایع راهبردی طراحی شده است. در دوره‌های بعدی، حوزه‌های جدیدی مانند بهره‌وری انرژی و فناوری‌های پیشرفته در دستور کار قرار خواهد گرفت.

امرایی در پایان اشاره کرد: تمام شرکت‌های دانش‌بنیان علاقه‌مند به جذب سرمایه و شریک جدید می‌توانند برای ثبت طرح‌های خود، از توسعه محصول جدید تا افزایش مقیاس و تولید انبوه، به سامانه رسمی پیش‌تأیید اعتبار مالیاتی به نشانی www.etebar۱۴.ir مراجعه کنند و مراحل ثبت و ارسال طرح را مطابق روال جاری انجام دهند.