مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: استان یزد در جذب منابع تسهیلات ارزان‌قیمت اشتغالزایی، موفق به کسب رتبه سوم کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، محمد دهقان‌منشادی، در حاشیه نشست کارگروه مرتبط با این حوزه در استانداری یزد، با تشریح جزئیات عملکرد استان یزد گفت: ۸۶۰۰ میلیارد ریال از سهمیه ۱۰ هزار میلیارد ریالی یزد در جزء ۲ تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تاکنون جذب شده است.

وی افزود: ۷۱ درصد تسهیلات پرداخت‌شده به عنوان سرمایه ثابت و بقیه به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. همچنین ۴۷ درصد این تسهیلات در بخش تولید و مابقی در حوزه خدمات پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۰۰ درصد منابع تخصیص‌یافته را جذب کرده‌اند.

دهقان‌منشادی افزود: بانک‌های کشاورزی و ملت نیز تمامی منابع این بخش را جذب و به تولید و اشتغال تزریق کرده‌اند.

وی تأکید کرد تداوم این روند می‌تواند نقش مهمی در پایداری اشتغال و تقویت بخش تولید در استان داشته باشد.