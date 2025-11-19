مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مراجعه ۳ هزار و ۶۰۰ نفر با علائم مشکلات تنفسی به بیمارستان‌های تابعه این دانشگاه در شهر‌های خوزستان در پی نخستین بارندگی پاییزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مصیب رفیعی‌پور با اشاره به بروز حملات تنفسی در پی نخستین بارندگی پاییزی در روز‌های ۲۴ و ۲۵ آبان، اظهار کرد: در پی نخستین بارندگی پاییزی، در مجموع ۳۶۰۰ نفر با علائم مشکل تنفسی به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: ۶ درصد از این بیماران در بیمارستان‌ها بستری شدند و دیگر مراجعان هم به صورت سرپایی، خدمات درمانی را دریافت کردند.

مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: میزان مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها نسبت به اولین بارش سال گذشته افزایش ۱۹ درصدی داشته است.

هر ساله در آستانه اولین بارندگی پاییزی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اهواز و دیگر شهر‌های خوزستان برای خدمات‌رسانی به شهروندان دچار حمله‌های تنفسی پاییزی در آماده‌باش قرار می‌گیرند.

ریشه این حمله‌های تنفسی، آلودگی صنعتی هوای اهواز و دیگر شهر‌های صنعتی خوزستان عنوان شده است.