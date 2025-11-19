پخش زنده
امروز: -
وزیر دفاع انگلیس مدعی شد یک کشتی جاسوسی روسیه در حاشیه آبهای انگلیس مشاهده شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، وزیر دفاع انگلیس در فراخوانی برای حضور خبرنگاران انگلیسی، سخن خود را با این جمله آغاز کرد که نیروی دریایی این کشور یک کشتی جاسوسی روسیه را که در حاشیه آبهای انگلیس در حال نقشه برداری از کابلهای زیر دریا در شمال انگلیس و سواحل اسکاتلند بود ردیابی کرد.
جان هیلی در آستانه ارائه لایحه بودجه دولت بر لزورم افزایش بودجه نظامی این کشور تاکید کرد و شرایط جاری را دوران جدیدی از تهدید و قدرت سخت توصیف و اضافه کرد، متناسب با این شرایط باید توان دفاعی کشور نیز تغییر کند.
جان هیلی افزود: به ولادیمیر پوتین هشدار میدهم که «ما شما را میبینیم، میدانیم چه میکنید و آمادهایم». وزیر دفاع انگلیس گفت: هم اکنون نیروهای این کشور برای رد یابی کشتیهای روسیه در سواحل این کشور مستقر شدهاند. جان هیلی ادامه داد: "ما یک ناوچه نیروی دریایی سلطنتی و هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی را برای نظارت و ردیابی هر حرکت این کشتی مستقر کردیم که در طی آن کشتی روسی یانتار، لیزرها را به سمت خلبانان ما هدایت میکرد.
وی «این اقدام روسیه را عمیقاً خطرناک دانست و افزود: این دومین بار در سال جاری است که این کشتی، یانتار، به آبهای بریتانیا نزدیک میشود.»
جان هیلی گفت: «دنیای ما در حال تغییر است. کمتر قابل پیشبینی است و خطرناکتر شده است». وزیر دفاع انگلیس گریزی هم به ایران زد و گفت: «ما شاهد بودهایم که جنگ اسرائیل و ایران، خاورمیانه را به لبه پرتگاه رسانده، درگیری مسلحانه بین هند و پاکستان آغاز شده، جاسوسان چینی دموکراسی ما را در داخل کشور هدف قرار دادهاند، پوتین اوضاع را وخیمتر و جنگ در اوکراین را تشدید کرده است.»
وی افزود: «تنها در سال گذشته، شاهد اختلال در آسمان اروپا توسط پهپادها بودهایم، شاهد دو برابر شدن تهاجم روسیه به حریم هوایی ناتو بودهایم و «۹۰ هزار حمله سایبری» را به سیستم دفاعی بریتانیا تجربه کردیم». همزمانی این ادعا با گزارش کمیته منتخب دفاعی مجلس انگلیس و هشدار آن که «بریتانیا فاقد یک طرح ملی برای دفاع از خود در برابر حملات است» گمانه زنیها درباره زمینه سازی برای افزایش کم واکنش بودجه نظامی انگلیس را در آستانه ارائه لایحه جدید بودجه دولت بیشتر کرده است، ضمن اینکه در هفتههای اخیر مدام مقامات و رسانههای این کشور از تهدیدهای روسیه و چین میگویند.