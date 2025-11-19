فرماندار شهرستان آذرشهر گفت: به علت دفع غیر اصولی زباله‌ها در شهر‌های آذرشهر، گوگان و ممقان و نبود شبکه جمع آوری فاضلاب در این شهرستان وضعیت بهداشت عمومی مطلوب نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رحمت اللهی در جلسه امنیت غذایی این شهرستان گفت: ضروری است شهرداری‌ها و همچنین اداره آب و فاضلاب در این خصوص اهتمام جدی داشته باشند.

وی افزود: در راستای ارتقای امنیت غذایی مردم شهرستان ضروری است بهداشت و درمان نظارت بیشتری بر کنترل اقلام خوراکی در فروشگاه‌ها داشته باشند.

رحمت اللهی با اشاره به آلودگی هوای شهرستان به علت فعالیت کوره‌های زغال پزی و سوزاندن برگ درختان در فصل پاییز اظهار کرد: به خاطر سوزاندن برگ درختان و فعالیت کوره‌های زغال پزی، مشکلات زیست محیطی و بهداشتی زیادی به وجود می‌آید و لازم است اداره جهاد کشاورزی به اطلاع رسانی از تبعات این اقدام و آموزش صحیح باغداران برای تهیه کود کمپوست از برگ درختان همّت کند و اداره حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از سوزاندن برگ درختان نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد.