

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما، آقای محسن دارابی در نشست هماهنگی طرح‌های تجدیدپذیر در شرکت‌های تابعه ایدرو، با اشاره به الزامات قانونی تأمین انرژی در بخش صنعت گفت: بر اساس مصوبات اخیر دولت و مقررات وزارت صمت، واحد‌های صنعتی مکلف هستند ۵ تا ۱۰ درصد برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

وی افزود: شرکت‌هایی که این ظرفیت را ایجاد کنند، در دوره‌های ناترازی برق، مشمول محدودیت‌ها یا قطع انرژی نخواهند شد.

دارابی با تأکید بر ضرورت دستیابی شرکت‌های تابعه ایدرو به خودتأمینی انرژی پیش از آغاز پیک مصرف سال آینده گفت: بر همین اساس، برنامه سازمان ایجاد حدود ۵۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۵ است؛ اقدامی که علاوه بر تأمین پایدار برق صنایع، می‌تواند به‌عنوان الگوی ملی مدیریت ناترازی در بخش تولید مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش و جمع‌بندی اولیه، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های در حال احداث در شرکت‌های تابعه ایدرو در مرحله اجرا یا برنامه‌ریزی قرار دارد و تاکنون حدود ۳۳ مگاوات ظرفیت خورشیدی در دست پیگیری است.